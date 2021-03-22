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البرد سيعود مرة أخرى .. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بسبب الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة .. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:09 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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إبراهيم القادري
قالت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع بدأ أمس، مؤكدة أن مصر منذ يوم السبت الماضي وهي تتعرض لموجة حارة، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية من 6 إلى 8 درجات.

وأضافت وكيل هيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي " : يجب ألا نتسرع في تخفيف الملابس خصوصا أننا مازلنا في فصل الربيع وهذه الموجة الحارة من رياح فصل الخماسين التي نشهدها في موسم الربيع وستستمر حتى الغد وستنخفض درجات الحرارة غدا 3 درجات.

وأوضحت  وكيل هيئة الأرصاد الجوية، أنه من يوم الأربعاء القادم ستعود درجات الحرارة إلى الانخفاض بشكل كبير بقيم تتراوح من 9 إلى 10 درجات وسنشعر بالبرودة مرة أخرى.
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