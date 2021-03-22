خاص| ياسين أحمد السقا يكشف مصير مسحة العائلة بعد إصابة شقيقه حمزة

قال الفنان ياسين السقا، الابن الأكبر للنجم أحمد السقا ، إن نتيجة مسحة كورونا الخاصة بوالده النجم أحمد السقا جاءت "سلبية" هو وجميع أفراد أسرتة باستثناء أخيه الأصغر حمزة .

وأضاف في تصريح لصدى البلد : "أفراد العائلة أجروا مسحة طبية منذ يومين بالصدفة ليجدوا أن نتيجة جميع العينات سلبية ما عدا حمزة .. الذي يخضع حاليا للعزل المنزلي ولا توجد عليه أى أعراض .. وسيتم إجراء مسحة طبية له خلال يومين للتأكد من شفائه".





اختتم: "أنا أصور حاليا دورى في مسلسل " الملك أحمس " مع النجم عمرو يوسف الذي سيكون ظهورى الأول على الشاشة .. كما أن والدي أيضا يستأنف بشكل طبيعي تصوير مشاهده في مسلسل نسل الأغراب ".





كان حمزة السقا ، الابن الأصغر للفنان أحمد السقا، أعلن منذ ساعات عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر حمزة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام "من خلال خاصية "ستوري"، صورة كتب عليها: "إيجابي كوفيد 19.. الحمد لله".





كان اخر ظهور للسقا من خلال نشره صورة جديدة له من كواليس مسلسل "نسل الأغراب"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".





وظهر السقا في الصورة مرتديًا "الجلباب" الصعيدي، حليق الرأس تماما.





مسلسل "نسل الاغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبدالحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.