وزيرة الصحة تبحث مع الصحة العالمية التعاون فى مواجهة كورونا وتصنيع اللقاحات

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا مساء اليوم، مع الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بديوان عام الوزارة، لبحث ومناقشة سبل التعاون فى التصدي لجائحة فيروس كورونا، وتصنيع اللقاحات بمصر تمهيدًا للتصدير لدول أفريقيا بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان، للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة دعم منظمة الصحة العالمية لمصر من خلال الوفود والخبراء الدوليين للمشاركة في الاستعدادات لتصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر، كما تمت مناقشة إرشادات المنظمة طبقًا للوائح الدولية، وذلك لتطعيم المواطنين المسافرين للخارج والحجاج الذين سيؤدون فريضة الحج خلال العام الهجري الحالي 1442.





وأضاف مجاهد أن الاجتماع تناول وضع خطة تدريبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتدريب الفرق الطبية والعاملين ضمن المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، بالتوازي مع خطة التدريب التي تم الاتفاق عليها مع إحدى الشركات العالمية القائمة على إنشاء مصنع لتصنيع المستحضرات الدوائية من البلازما بمصر، بالتزامن مع تجهيز وافتتاح عدد من مراكز تجميع البلازما.



