استقالة وزير الاقتصاد السلوفاكي وتوقعات بتخلي رئيس الوزراء عن منصبه

أعلن وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك استقالته من المنصب الوزاري يوم الاثنين، قائلًا إنه يتوقع استقالة أعضاء آخرين في مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش، حيث تهدد الآثار المتتالية لأزمة كوفيد 19 بإلقاء حكومة البلاد في حالة من الفوضى.





وتصاعدت الأزمة في الحكومة السلوفاكية في أوائل مارس عندما نظم ماتوفيتش شراء مليوني جرعة من لقاح Sputnik V COVID-19 الروسي دون إذن الاتحاد الأوروبي وعلى الرغم من معارضة شركائه في التحالف.





وقال ماتوفيتش يوم الأحد ردا على مطالب استقالة زعماء أحزاب التحالف الأخرى ، إنه سيترك الحكومة إذا استقال أربعة وزراء آخرين ، من بينهم سوليك.





وقال سوليك في بيان متلفز 'لقد قدمت بالفعل خطاب استقالتي إلى رئيس الجمهورية (زوزانا كابوتوفا). والآن لدى ماتوفيتش فرصة للوفاء بوعده'.

وقالت كابوتوفا يوم الاثنين إنها تتوقع أن تلقي تصريحات رئيس الوزراء يوم الأحد الضوء على الترتيبات التي تم التوصل إليها داخل الائتلاف الحاكم وليس على 'الشروط الجديدة'.





وقالت الرئيسة إنها ستنتظر موقف أحزاب التحالف الأخرى ، ثم ترد على الوضع السياسي الداخلي الحالي.