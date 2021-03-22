حكم صلاة ركعتين لله قبل صلاة المغرب يوم الجمعة.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هناك من يحب أن يصلي ركعتين قبل غروب شمس يوم الجمعة، باعتبار أن هذه ساعة إجابة،





وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا وقت تكره فيه الصلاة، منوها أن من الأوقات التي تكره فيها الصلاة، الصلاة تطوعا بلا سبب بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.





وأشار إلى أنه لا يصلي الإنسان ركعتين نافلة، بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أي إلى أذان المغرب.





أوقات يكره فيها صلاة النوافل

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن المواقيت التي لا يجوز فيها الصلاة؟





وقال عثمان، في فيديو لدار الإفتاء المصرية، إن الأوقات التي يكره فيها أداء الصلوات، هى: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء، يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس في هذه الأوقات إجمالا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق.



