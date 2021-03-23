ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هو في حد ما بيحبش الأهلي؟ .. موقف هاني أبو ريدة من انتخابات اتحاد الكرة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:25 ص
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
Advertisements
محمد رشاد
كشف هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم، موقفه من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، مشيرا إلى ان الأندية طلبت خوضه لها.

ويدير اتحاد الكرة في الوقت الحالي، لجنة ثلاثية مكلفة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحين إجراء انتخابات بعد إقامة الأولمبياد.

وقال أبو ريدة خلال تصريحات عبر قناة إم بي سي: "الأندية طلبوا مني التواجد في انتخابات الكرة، ولكن لا أنوى الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وليس لدي رغبة في ذلك، ومئوية الاتحاد هدفي، الساحة متواجد فيها شباب كثر، وقادرون على إدارة الاتحاد".

وعن مجلس عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي كانت تدير اتحاد الكرة السابق، أكد: "مجموعة جيدة جدًا وأدوا ما عليهم وهناك إيجابيات وسلبيات مثل أي مجلس، بصفتي الشخصية أرفض تدخل اللجنة الأولمبية في شؤون الأندية، وبصفتي عضوا في الاتحاد الدولي والإفريقي؛ هذه القرارات لا نراها، هناك جمعية عمومية هي المنوطة بالأمر".

وأكمل: "من يجلس على كرسي رئاسة الاتحاد لا ينظر إلي الأهلي أو الزمالك وهناك لوائح يتم تنفيذها".

وأتم ردًا علي سؤال، (انت مبتحبش الأهلي)؟ قائلًا: "هل يوجد أحد لا يحب الأهلي".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خيالي.. أغلى 5 سيارات في العالم .. صور

أغلى 5 سيارات رياضية في دولة الكويت موديل 2021| صور

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق الإماراتية موديل 2021.. صور