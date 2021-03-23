هاني أبو ريدة يحسم قرار ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة.. فيديو

قال هانى أبو ريدة ، عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم "فيفا"، إنه لا يفكر حاليا في الترشح مرة أخرى لرئاسة اتحاد الكرة المصري، معقبًا أن كل تفكيره خلال هذه الفترة ينصبّ على الاتحادين الإفريقي والدولي.

وأوضح هانى أبو ريدة، خلال لقائه مع عمرو أديب فى برنامج "الحكاية، أن كل الجمعية العمومية طالبته بالترشح ولكنه ليست له قدرة على الترشح مرة أخرى وليست لديه قدرة أيضا على العطاء بشكل كبير على المستوى المحلي، لافتا بأن هناك تجهيزات بشكل كبير بسبب الاحتفال بمرور 100 سنة على نشأة الاتحاد المصري.

وتابع هانى أبو ريدة، أن هناك ثقة كبيرة فيه من قبل الجمعية العمومية وأن الجماهير لم تذكر الإيجابيات بالصعود لكأس العالم وفوز مصر بتنظيم كأس الامم وذكرت السلبيات فقط ، موضحًا أنه عقد النية بعدم الترشح مرة أخرى لرئاسة الأتحاد.