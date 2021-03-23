محمد منير يسترجع ذكرياته بأشهر أغانيه مع إسعاد يونس.. شاهد

قدم الفنان محمد منير مجموعة من أغانيه القديمة خلال لقائه في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناه " دى ام سى " واسترجع بهذه الاغاني العديد من ذكرياته ومن ضمن الاغاني التي قام بغنائها مع إسعاد يونس اغنية " في عشق البنات ، علي صوتك بالغني ، حدتوتة مصرية ، نعنان الجنينة ، سحر المغني ".





وقال محمد منير ، المسافة المعتادة التي يجب أن يتركها المطرب بينه وبين المايك تكون من 18 سم إلي 20 سم وبالتالي تركت هذه المسافة وفجأة وجدت الصوت يعلو في مكان التسجيل وهو صوت يوسف شاهين ولا يعجبه غنائي مؤكدا لم اكن استطيع ان اعترض علي أي شيء يقوله شاهين .





ومن جانبها أضافت الفنانة ليلي علوي ، انني من اشد المعجبين بالفنان محمد منير منذ أن قام بإنتاج أغنية " شجر الليمون " وهي من الأغاني التي أفضل سماعها عن قيادة السيارة .





وفي ذالك السياق أعربت الفنانة يسرا عن حبها للفنان محمد منير قائلة " أنا ومنير عشرة طويلة ونحب أصدقائنا ونقف بجوارهم ونحن في الحقيقة طيبين ولا ندعي الطيبة .



