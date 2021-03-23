تطعيم 130 كاهنا بالإسكندرية بلقاح كورونا

حصل ١٣٠ كاهنًا من مجمع كهنة الإسكندرية على لقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومعهم نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية.





كان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور سعيد السقعان قد زار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، وبرفقته عدد من قيادات الصحة بالمحافظة، واستقبله القمص أبراَم أميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس لوقا عبد المسيح مسؤول الأمانة العامة للمستشفيات التابعة لكنائس الإسكندرية حيث تم مناقشة أوجه التعاون بين البطريركية ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وكذلك جهود كنائس الإسكندرية في سبيل رفع الوعي الصحي لدى أبناء الكنيسةالقبطية هناك.





وألقى الدكتور فهمى شارل أستاذ الطب المهني ومنسق قطاع خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية محاضرة عن أهمية التطعيم للوقاية من الإصابه بفيروس كورونا المستجد والفئات المستهدفة بالتطعيم. تم بعدها تطعيم المجموعة الأولى من الآباء الكهنة باللقاح، على أن يحصلوا على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.





كانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد نعت أمس الأستاذة الدكتورة فينيس كامل جودة الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث ووزير البحث العلمي الأسبق التي غادرت عالمنا بعد حياة حافلة بالإنجازات العلمية والمهنية المشرفة.





وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه كان من بين الانجازات العلمية والمهنية للراحلة حصولها على براءتي اختراع، إلى جانب العديد من الجهود المتميزة في مجال تخصصها، مما أهلها للحصول على جائزة الدولة أربعة مرات، كان آخرها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم عام ٢٠١٧ حيث منحها أيضًا وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.





وأضاف البيان أنها تميزت على المستوى الدولي أيضا فكانت أول سيدة مصرية يتم منحها درجة الدكتوراه في العلوم من الجمعية الملكية فى إنجلترا. وتم اختيارها ضمن ١٠ سيدات من منظمة العالم الثالث للمرأة في العلوم على مستوى الدول النامية كرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا.





واختتم البيان قائلا، نطلب لنفسها البارة النياح والراحة في فردوس الأبرار، ولأسرتها وجميع أحبائها العزاء السمائي، كما نعزي أكاديمية البحث العلمي وكافة المؤسسات التي عملت معها طوال مسيرتها في فقدان إحدى الرائدات المتميزات.



