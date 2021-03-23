مقابل 150 مليون يورو.. ريال مدريد يحسم صفقة هالاند

أكد تقرير إسباني، أن نادي ريال مدريد حسم صفقة انتقال النرويجي إيرلنيج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند، إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر " برنامج" الشيرنجيتو" الإسباني، أن ريال مدريد حسم صفقة هالاند بشكل عملي، لصالحه، مقابل 150 مليون يورو.





وأوضح البرنامج الإسباني، أن ريال مدريد أن صفقة هالاند، ستجعل ريال مدريد يتخلى عن حلم التعاقد مع كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.





وشارك هالاند مع بوروسيا دورتموند في 31 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 33 هدفا، وصنع 8 آخرين.





وتبلغ القيمة التسويقية لـ هالاند 110 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.