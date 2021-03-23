إليزابيث تايلور.. أيقونة من البداية وحتى آخر العمر "صور"

تربعت الممثلة الأمريكية البريطانية إليزابيث تايلور على عرش السينما والموضة والبيزنس طوال مسيرتها، التي بدأت مبكرًا في الأربعينيات، وامتدت حتى وفاتها منذ 10 سنوات.

10 أعوام مضت ولازالت إليزابيث تايلور أيقونة ثابتة يتذكرها كل الجميع، سواء بأعمالها الفنية التي نالت عنها العديد من الجوائز والتكريمات وعلى رأسها حصولها على جائزة الأوسكار ثلاث مرات طوال مشوارها، إلى جانب ترشحها عدة مرات.

كان لدى إليزابيث تايلور ولع بالموضة والجمال، وقطع الألماس التي لم تتخلى عنها أبدا، ودائما حاضرة في إطلالاتها، إلى جانب ملابسها التي مازالت صالحة لكل زمان ومكان.

ولدت تايلور في لندن لأبوين أمريكيين عام 1932، وبدأت مشوارها الفني وهي طفلة فيما ظهرت لأول مرة على الشاشة وهي في سن العاشرة، وعلى الفور أصبحت محط إعجاب وجذب للجمهور، خاصة الرجال.





تزوجت إليزابيث تايلور 8 مرات من 7 رجال على فترات متباعدة طوال حياتها، قبل أن تتوفى عام 2011 عن عمر 79 عاما، وتنقلت خلال مشوارها ما بين التمثيل والعمل الخيري، خاصة بعدما عانت من المرض في سنواتها الأخيرة.

لم تقلل أي مرحلة من حياة تايلور من مستوى ولعها بالموضة وأن تبدو جميلة دائما، وكانت حريصة على التأنق في جميع المناسبات التي تحضرها بالمجوهرات المتلألئة والفساتين البراقة والمكياج الملحوظ بحسب وصف مجلة Vogue.

قدمت تايلور طوال مشوارها العديد من الأدوار الناجحة، ولقبت بقطة هوليوود المدللة، واستطاعت إبراز مواهبها التمثيلية جنبا إلى جنب مع أنوثتها وجمالها، وكانت شخصياتها على الشاشة مليئة بالطاقة والعاطفة.