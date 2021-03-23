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فن

عائشة بن أحمد توجه رسالة إلى محمود حميدة.. شاهد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:20 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة التونسيه عائشة بن أحمد صورة لها اثناء تصوير مشاهدها في فيلم " ريتسا " مع النجم محمود حميدة .

وعلقت عائشة أحمد على الصورة التي تواجد فيها النجم محمود حميدة، قائلة: "كل يوم نتعلم منك حاجة جديدة" 

وتجسد عائشة شخصية ريتسا ؛ وهو الدور التي رفضت الكشف عنه حاليا واصفة إياه بالمفاجاة .

من جانب آخر يتبقي لعائشة يوم واحد فقط لكي تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل " لعبة نيوتن " مع النجمه مني زكي.

وتدور أحداث "لعبة نيوتن " حول الخيانة الزوجية، وتجارة المخدرات، وذلك من خلال قصة مهندسة زراعية شديدة التدين تدعى "هنا" تجسدها منى زكي، والتي تنفصل عن زوجها الأول محمد ممدوح ثم ترتبط برجل أعمال يدعى "الشيخ إبراهيم" ويقوم بدوره محمد فراج.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، ومحمد التاجي، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.
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