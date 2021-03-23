بسبب سوء الاحوال الجوية .. نصائح مهمة من الداخلية للمواطنين لتجنب الحوادث انفوجراف
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:03 م
اصدرت وزارة الداخلية عدة نصائح ارشادية للمواطنين بسبب سوء الاحوال الجوية .
كما ناشدت الوزارة المواطنين بتوخى الحذر اثناء التحرك بسياراتهم فى الاجواء السيئة حفاظا على حياتهم .
وقدمت الوزارة عدة نصائح للمواطنين وهى :
- السير بسرعة تتناسب مع مسافة الروئية
- التأكد من كفائة السيارة قبل التحرك
- مراعاه عدم التوقف فى المناطق التى يصعب فيها الرؤية
- استخدام انوار الانتظار لتكون مرئيا للغير
- مضاعفه مسافة الامان
- فى حالة الاعطال الانتظار اقصى اليمين ووضع المثلث التحذيرى وللمساعدة الاتصال برقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠