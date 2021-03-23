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أخبار البلد

رئيس وزراء الأردن: علاقاتنا مع مصر نموذجية واستراتيجية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:59 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
قال رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة ان العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأردن ، علاقة نموذجية لافتا انه نمط للعلاقة المثالية التي يتعين ان يكون عليها الاشقاء جميا.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالأردن على هامش زيارة رئيس الوزراء المصري ان المباحثات نتج عنها توقيع العديد من الاتفاقيات في عدد من المجالات لتبادل الخيرات في كافة المحالات ومنها الاثار والتعاون الدولي والسياحة .

ونقل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء رسالة شفهية من الرئيس السيسي للعاهل الأردني، مؤكدا ان هذه العلاقة المثالية بين مصر والأردن ترتكز اننا دوما في مركب واخد فيما يتعلق بالأمن القومي للبلدين وكذا وحهة نظر متطابقة حول القضية الفلسطينية ونتقق على ان الحل الوحيد لها هو حل الدولتين.

وتقدم رئيس الوزراء الأردني بالشكر للجانب المصري في توفير الاحتياجات الدوائبة وتيسير بعض الإجراءات التى تؤدي الى انسيابية حركة التجارة، مشيرا الى ان المصريين المقيمين في الأردن هم في وطنهم الثاني ويعتزون بهم ويحظون بكل الرعاية والمحبة النابعة من هذه الاواصر المشتركة.
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