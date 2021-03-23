رئيس وزراء الأردن: علاقاتنا مع مصر نموذجية واستراتيجية

قال رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة ان العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأردن ، علاقة نموذجية لافتا انه نمط للعلاقة المثالية التي يتعين ان يكون عليها الاشقاء جميا.





واضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالأردن على هامش زيارة رئيس الوزراء المصري ان المباحثات نتج عنها توقيع العديد من الاتفاقيات في عدد من المجالات لتبادل الخيرات في كافة المحالات ومنها الاثار والتعاون الدولي والسياحة .





ونقل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء رسالة شفهية من الرئيس السيسي للعاهل الأردني، مؤكدا ان هذه العلاقة المثالية بين مصر والأردن ترتكز اننا دوما في مركب واخد فيما يتعلق بالأمن القومي للبلدين وكذا وحهة نظر متطابقة حول القضية الفلسطينية ونتقق على ان الحل الوحيد لها هو حل الدولتين.



