الرعاية الصحية تطلق حملات توعوية للمواطنين في الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تطوع مجموعة من شباب أهالي محافظة الأقصر للمساهمة في توعية كافة المواطنين من أبناء المحافظة بمزايا وأهمية نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يعد أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين وفق أحدث المعايير الدولية.





أضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، فى بيان لها، أن الحملات التوعوية تستهدف الوصول إلى جميع المواطنين في محافظة الأقصر، وخاصة الأماكن الأكثر فقرًا واحتياجًا للخدمات والرعاية الصحية، و البعيدة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال حملات طرق الأبواب بالمنازل، بهدف رفع الوعي لديهم عن مزايا التأمين الصحي الشامل وأهميته في توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.





وتابعت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيان اليوم: تم انطلاق أول فريق مدرب من المتطوعين من أهالي مدينة القرنه بمحافظة الأقصر، لتوعية المواطنين بكافة أرجاء المدينة حول نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وشملت حملة طرق الأبواب للمنازل بالقرنه التوعية بمميزات المنظومة الجديدة وأهمية التسجيل والأوراق المطلوبة وأماكن التسجيل، إضافة إلى أهمية إجراء الفحوصات الطبية الشاملة وفتح الملفات العائلية للمواطنين لحصولهم على الخدمات الصحية بكل سهولة ويُسر، كما شملت الرد على جميع التساؤلات والاستفسارات حول المنظومة، وتحمل الدولة اشتراكات غيرالقادرين، وهو الأمر الذي نال استحسان العديد من المواطنين من أبناء محافظة الأقصر.





وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تنظيم مثل هذه الحملات التوعوية تأتي في إطار الاهتمام برفع الوعي لدى جموع المواطنين عن مزايا منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يضمن العلاج لكل المصريين بأعلى مستويات الجودة العالمية، وتوفير كم هائل من الخدمات الطبية داخل نطاق المحافظات دون الحاجة إلى السفر للعلاج، وكذلك توفير الخدمات التأمينية لجميع أفراد الأسرة مع إتاحة اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتحمل الدولة لاشتراكات غيرالقادرين.



