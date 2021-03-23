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رياضة

صحفي كيني لصدى البلد: صلاح يمتلك جمهورا كبيرا في كينيا .. وحظوظ مصر أكبر في الفوز

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:41 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
قال بونفس أوسانا الصحفي الكيني الشهير، إن محمد صلاح نجم ليفربول، ومنتخب مصر، يمتلك شعبية جارفة في كينيا وذلك قبل وصل بعثة الفراعنة إلى نيروبي.

وغادرت بعثة منتخب مصر إلى كينيا قبل ساعات من أجل خوض مواجهة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم الخميس المقبل.

وقال أوسانا في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" : مصر لديها لاعبين مميزين على رأسهم صلاح الذي بلا شك يقدم موسما جيدا مع ليفربول، وهو واحد من أشهر اللاعبين على مستوى القارة الأفريقية".

وأضاف:" صلاح يمتلك جمهور كبير في كينيا وهي تعتبر أكثر الدول في وسط إفريقيا حبا ومتابعة لصلاح وللدوري الإنجليزي".

وأضاف:"مجئ صلاح إلى كينيا يجعله يحظى باهتمام كبير، أنا أتذكر حينما جاء في آخر زيارة إلى كينيا له بعد كأس أمم إفريقيا مباشرة ووقتها أحدث ضجة كبيرة، وبالتأكيد زيارته الحالية ستلفت الكثير من الانتباه".

وأكد اوسانا أن مصر لديها فرصة أكبر في تحقيق الفوز أمام كينيا.

وأشار في سياق آخر إلى أن منتخب بلاده خسر الدعم الجماهيري في المباراة، حيث ستقام المواجهة بدون جماهير بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في كينيا يوم الخميس المقبل في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
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