كرم جبر : مصر لديها الحلول والسيناريوهات للتعامل مع أزمة سد النهضة..فيديو

كشف كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تفاصيل الإجتماع مع وزير الري مؤكدا وزير الري أكد خلال الاجتماع أن مصر لديها جميع الحلول والسيناريوهات للتعامل مع كافة مراحل سد النهضة حتى لو تم الملئ بالكامل.





وأضاف جبر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن وزير الري أكد ان مصر جهزت بنية تحتية تتحمل الصدمات التى تنتج عن الملئ بعد القيام بمشاريع تحلية المياه وترشيد الاستهلاك وتبطين الترع .





وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الوزير تحدث عن سيناريوهات كثيرة للتعامل مع تلك القضية ولكننا لا نستطيع الإفصاح عنها الأن لأن الجانب الاثويبي يترصد لكل كلمة وحرف ينشر فى المواقع المصرية ويرد عليها بشكل عدائي.





وأشار جبر إلى أن 2011 كانت سنة فاصلة في مصر لأن الجانب الاثيوبي استغل الوضاع واعلن فى عام 2012 بناء سد النهضة مؤكدا أن ا لجابنب الاثيوبي يتعنت لفرض واقع جيد واذا تم بناء سدود اخرى من الممكن التسبب بمخاطر وحينها سيتم الرد.



