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أخبار العالم

السعودية.. قرارات عاجلة لمجلس الوزراء

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:57 م
خادم الحرمين
خادم الحرمين
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محمود نوفل
أعلن مجلس الوزراء السعودي عن ‏ تشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثليِن عن القطاع الخاص يمثلان الشركات والمؤسسات.


وبحسب الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فقد ‏‎ وافق المجلس على تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ.


وكان المجلس قد جدد التأكيد على أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة، والاقتصاد العالميين بحسب صحيفة سبق السعودية. 

وأكد المجلس ان مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في ‎اليمن تأتي استمرارًا لحرصها على أمنه واستقراره ، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق، والدعم الجاد والعملي للسلام. 
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