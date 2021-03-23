في تحد لإدارة بايدن .. كوريا الشمالية تحذر أمريكا باختبارات صاروخية جديدة

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن كوريا الشمالية، اختبرت عدة صواريخ قصيرة المدى الأسبوع الماضي، بعد استنكارها للمناورات العسكرية التي أجرتها واشنطن مع كوريا الجنوبية.





وبحسب الصحيفة، فإن الاختبارات الصاروخية التي لم يتم الإبلاغ عنها مؤخرًا تمثل أول تحد بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي لم يحدد مساعدوه حتى الآن نهج الإدارة الأمريكية الجديدة ضد نظام كوريا الشمالية.





وحذر مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية منذ أسابيع، من أن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن كوريا الشمالية قد تقدم على إجراء عدة اختبارات لصواريخها.





وأوضح المسؤولون أن نظام كوريا الشمالية أعرب عن امتعاضه إزاء المناورات العسكرية الأمريكية مع كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، عندما حذرت شقيقة الزعيم الكوري من أنه "إذا أرادت إدارة بايدن النوم بالسلام خلال الأربع سنوات المقبلة فمن الأفضل أن تمتنع عن إحداث روائح كريهة".





وأشارت الصحيفة إلى أن الاختبارات الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية تضيف ضغطًا على إدارة الرئيس الأمريكي لتطوير استراتيجية واشنطن لمواجهة التهديد النووي الذي أربك الإداراة الجمهورية والديمقراطية المتعاقبة لعقود.