هاني شاكر : الكرة في مصر قطب واحد

أعرب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن حزنه الشديد، لما يحدث لنادي الزمالك في الفترة الحالية.





وقال هاني شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"حزين للغاية لما يحدث لنادي الزمالك في الوقت الحالي، وكنت أرفض الظهور في وسائل الإعلام، بسبب ما يمر به النادي".





وأضاف: "تم حل ثلاث مجالس إدارات للزمالك، منذ 2005، في المقابل النادي الأهلي تم حل مجلسه عام 2013، رحل فيها طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة في ذلك الوقت، واستمر مجلس الأهلي كمجلس معين، للحفاظ على استقرار النادي، ونفس الأمر حدث مع مجلس محمود طاهر".





وتابع: "لماذا لم يفعل المسئولون مع الزمالك، مثلما ما حدث مع الأهلي، ولكن هذا يؤكد أن الكرة في مصر قطب واحد".