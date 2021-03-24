أشعلوا النيران في سيارة .. ضبط طرفي مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بجنوب سيناء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دهب بمديرية أمن جنوب سيناء بحدوث مُشاجرة بدائرة القسم.





بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من (طرف أول: مجموعة من الأشخاص بجنوب سيناء) ، (طرف ثان: مجموعة أشخاص من محافظة أسيوط ومقيمين بمدينة دهب).





وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة (أحد الأشخاص ينتمى للطرف الأول) بدائرة القسم إصطدم بـ (شخصين ينتميان للطرف الثانى) حال ترجلهما بذات المنطقة ، نتج عن ذلك إصابتهما بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالعرض على النيابة العامة تم التصالح فيما بينهم.





وفى وقت لاحق حدثت بينهما مشادة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهما ، ونتج عن ذلك إصابة (4) أفراد من (الطرف الثانى) بكدمات متفرقة ، وإضرام النيران بسيارة ملاكى ملك أحد أفراد (الطرف الثانى).





على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء تنسيقًا وقطاع الأمن العام وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط طرفى المشاجرة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.