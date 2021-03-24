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أخبار العالم

الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لـ فنانة لبنانية شهيرة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:47 ص
الإمارات تمنح تقلا
الإمارات تمنح تقلا شمعون الإقامة الذهبية
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قسم الخارجي
منحت دولة الإمارات العربية المتحدة، الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، الإقامة الذهبية؛ كنوع من التكريم لها، لتصبح واحدة ضمن سلسلة من الفنانين حصلوا على الإقامة.

وأعربت الممثلة اللبنانية تقلا شمعون البالغة 55 عاما عن سعادتها البالغة عقب حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.

وقالت شمعون في فيديو نشرته على حسابها بموقع انستجرام "سعيدة جدا بأن دولة الإمارات الحبيبة قررت منح اللبنانية تقلا الإقامة.. هذا القرار  يعد تقديرا من قِبلها لكل المبدعين في الوطن العربي".

كانت دولة الإمارات منحت سلسلة من الفنانين الإقامة الذهبية، بينهم المطربة للبنانية نجوى كرم، التي اعربى عن سعادتها بحصولها على ظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد الذي أقرته أبو ظبي منذ 2019.

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