الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لـ فنانة لبنانية شهيرة

منحت دولة الإمارات العربية المتحدة، الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، الإقامة الذهبية؛ كنوع من التكريم لها، لتصبح واحدة ضمن سلسلة من الفنانين حصلوا على الإقامة.





وأعربت الممثلة اللبنانية تقلا شمعون البالغة 55 عاما عن سعادتها البالغة عقب حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.





وقالت شمعون في فيديو نشرته على حسابها بموقع انستجرام "سعيدة جدا بأن دولة الإمارات الحبيبة قررت منح اللبنانية تقلا الإقامة.. هذا القرار يعد تقديرا من قِبلها لكل المبدعين في الوطن العربي".



