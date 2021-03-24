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أخبار العالم

كوريا الشمالية تختبر صواريخ قصيرة المدى .. وبايدن يرد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:14 ص
الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قسم الخارجي
أكد مسؤول أمريكي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين، الأحد الماضي، بعد أيام على إجراء وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين "لويد أوسن" و"أنتوني بلينكن" زيارة إلى "سيول" عاصمة كوريا الجنوبية، في أول تحد لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال مسؤول أمريكي إن بلاده على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

من جهته، رد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل مقتضب مساء الثلاثء، على سؤال حول التحركات العسكرية لكوريا الشمالية قائلا "علمنا أنه لم يتغير أي شيء كثيرا".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن كوريا الشمالية نفذت عمليتي إطلاق صواريخ قصيرة المدى، فيما اعتبر مسؤولون الأمر أن تلك التحركات ما هي إلا "أنشطة عسكرية طبيعية" مؤكدين استعدادهم للحوار.

وتأتي تلك التحركات في وقت تشهد فيه المفاوضات مع الولايات المتحدة حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية ورفع العقوبات عن كوريا الشمالية أزمة بعد انفراجة ملحوظة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
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