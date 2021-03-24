كوريا الشمالية تختبر صواريخ قصيرة المدى .. وبايدن يرد

أكد مسؤول أمريكي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين، الأحد الماضي ، بعد أيام على إجراء وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين "لويد أوسن" و"أنتوني بلينكن" زيارة إلى "سيول" عاصمة كوريا الجنوبية، في أول تحد لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.





وقال مسؤول أمريكي إن بلاده على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





من جهته، رد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل مقتضب مساء الثلاثء، على سؤال حول التحركات العسكرية لكوريا الشمالية قائلا "علمنا أنه لم يتغير أي شيء كثيرا".





وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن كوريا الشمالية نفذت عمليتي إطلاق صواريخ قصيرة المدى، فيما اعتبر مسؤولون الأمر أن تلك التحركات ما هي إلا "أنشطة عسكرية طبيعية" مؤكدين استعدادهم للحوار.



