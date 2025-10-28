قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
وزير الري: الوزارة نفذت مشروعات كبرى لتعزيز التعامل مع تغير المناخ
موعد مباراة مصر والمغرب ببطولة العالم لليد تحت 17 سنة
ترامب: وافقت على تزويد اليابان بمجموعة الصواريخ الأولى لطائرات إف 35
خلال مرور مفاجئ.. وزير الإنتاج الحربي يطمئن على سير العملية الإنتاجية بمصنع 99 الحربي
ضبط لص سرق كابلات كهرباء و20 جوز حمام من شقة سكنية بالمحلة الكبرى
ترامب: الولايات المتحدة تحظى اليوم باحترام كبير من دول العالم
رئيسة وزراء اليابان: نشكر القوات الأمريكية على حماية أمن أمتنا والمنطقة
في ذكرى ميلاده.. الأوقاف تستعيد مسيرة الإمام الأكبر طنطاوي وجهوده في نشر الوسطية
محاكمة أب بلا قلب.. اعتدى على ابنته ووالدتها شككت في روايتها فوثقت لها الجريمة بالفيديو
رئيس وزراء فلسطين: إجراء انتخابات قريبا في غزة والضفة الغربية والقدس
حوادث

محاكمة أب بلا قلب.. اعتدى على ابنته ووالدتها شككت في روايتها فوثقت لها الجريمة بالفيديو

أحمد مهدي

تنظر غدا الأربعاء محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، جلسة محاكمة الأب المتهم بخطف واغتصاب ابنته والإكراه بالتهديد على توقيع والسرقة والإحتجاز والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وإجراز سلاح أبيض.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن.

أحالت النيابة العامة المتهم "م ع" المقيم بمدينة السادات وفقا لأمر إحالة جاء فيه أنه في غضون شهري يناير وفبراير ويوم ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٥ بدائرة مركز شرطة السادات، واقع نجلته المجني عليها "ه ع م" بغير رضائها بأن حسر ملابسها عنها وملابسه عنه وعاشرها معاشرة الأزواج كرهاً عنها حال كونها طفلة لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وحال كونه من أحد أصول المجني عليها المتولين تربيتها ورعايتها.

وخطف زوجته المجني عليها "ن م م" بالتحايل بأن أوهمها بإعياء نجلهما حتى تمكن من إقلالها بالسيارة الرقمية ب ل ط ٢٨٤٥ حتى إستقر بها أمام أحد المباني السكنية محل الواقعة وأكرهها على الدلوف بداخله فتمكن بتلك الوسيلة من إبعادها عن أعين الناس وأعين ذويها وتمكن من إرتكاب جرائمه محل الإتهامات اللاحقة.

أكره بالتهديد المجني عليها "ن م م" على التوقيع على أوراق وسندات مثبتة لدين إيصالات أمانة ، أوراق بيضاء بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض محل الاتهام اللاحق مهدداً إياها بإلحاق الأذى بها فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإستحصال منها على توقيعها بالإمضاء والبصم على تلك السندات والأوراق.

سرق المبلغ المالي والمنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها "ن م م" كرهاً عنها حال إحرازه سلاح أبيض محل الإتهام اللاحق وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء على تلك المنقولات قاصداً سرقة المجني عليها كرهاً عنها.

إحتجز المجني عليها "ن م م" بإحدى المباني السكنية وذلك بأن تعدى عليها ضربا وهددها بإلحاق الأذى بها حال حمله سلاح أبيض محل الإتهام اللاحق وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من منع المجني عليها من المغادرة، وإعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها "ن م م" بأن إلتقط صوراً شخصية ومقاطع مرئية عارية تخل بالشرف والإعتبار للمجني عليها بمحل الواقعة، وأحرز سلاح أبيض ( سكين) دون مسوغ قانوني.

محكمة جنايات أمن الدولة خطف واغتصاب ابنته اغتصــاب ابنته

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطا

انهيار مبانٍ جراء زلزال تركيا.. وإصابة 22 شخصًا بولاية باليكسير.. صور وفيديو

طرق حفظ الطعام لأطول فترة بدون فساد

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

