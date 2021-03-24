قبل عرضه في رمضان.. 10 صور من مسلسل نسل الأغراب

طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل " نسل الأغراب " والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.





وكتب تامر مرسى، عبر حسابه بموقع فيس بوك: " نسل_الاغراب ..حصريًا على اون رمضان_٢٠٢١ ان شاء الله ..سينرچي المتحدة".





مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.





ظهرت الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، في البرومو الدعائي الأول لمسلسل «نسل الأغراب»، وهو العمل الأخير لها، والتي رحلت قبل أن تختتم مشاهدها فيه، وتشاهده.



