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فن

قبل عرضه في رمضان.. 10 صور من مسلسل نسل الأغراب

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:08 ص
نسل الاغراب
نسل الاغراب
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شروق حمدى
طرح المنتج  تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "نسل الأغراب " والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وكتب تامر مرسى، عبر حسابه بموقع فيس بوك: " نسل_الاغراب ..حصريًا على اون رمضان_٢٠٢١ ان شاء الله ..سينرچي المتحدة".

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ظهرت الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، في البرومو الدعائي الأول لمسلسل «نسل الأغراب»، وهو العمل الأخير لها، والتي رحلت قبل أن تختتم مشاهدها فيه، وتشاهده. 

وقطعت أحلام الجريتلي، شوطًا كبيرًا في تصوير مشاهد مسلسل «نسل الأغراب»، لكنها توفيت قبل أن تنتهي من تصوير باقي مشاهدها، ليقوم المخرج بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، ظهر فيه معها، من كواليس عمل سابق قبل رحيلها، وظهر فيه المدرب وهو يُدربها على إحدى الرقصات، وعلق على الفيديو: «الله يرحمك يا أحلام هتوحشيني.. كان ليكي عندي غلاوة ومحبة.. كنتي ممثلة جميلة وإنسانة أجمل.. هفتقدك يا صديقتي».
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