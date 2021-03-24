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أخبار العالم

بعد فرز 90% من الأصوات.. تقدم كبير لكتلة نتنياهو في انتخابات الكنيست الـ24

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:01 ص
تقدم كبير لكتلة نتنياهو
تقدم كبير لكتلة نتنياهو في انتخابات الكنيست الـ24
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سمر صالح
حصدت كتلة بنيامين نتنياهو  53 مقعدًا في الكنيست بعد فرز 90% من الأصوات في انتخابات إسرائيل 2021.

وحظي حزب الليكود بـ 30 مقعدًا بعد فرز نحو 90% من الأصوات وحزب "يش عتيد" حصل على 18 مقعدًا فيما حصدت المشتركة 6 مقاعد والموحدة 5 مقاعد.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية انه تم فرز حوالي 80% من أصوات المقترعين وتحصل  كتلة مؤيدي رئيس الوزراء بنيامين على 63 مقعدا اذا ما انضم حزب "يمينا" اليها فيما تحصل الكتلة المعارضة له على 57 مقعدا . 

وقال رئيس الوزراء المنتهي ولايته بنيامين نتنياهو إن الليكود حقق إنجازا عظيما في الانتخابات إذ يعد أكبر حزب في إسرائيل بفارق كبير جدا عن الحزب الذي يليه بشكل لم يسبق له مثيل منذ عشرات السنين . 

وأعلن نتنياهو انه سيبذل كل جهد مستطاع خلال الأيام القريبة لتشكيل حكومة مستقرة . 

وأضاف انه لا يستبعد أحدا منوها بانه سيتحدث مع أي شخص يشاركه مبادئه . 

وراى نتنياهو انه يمكن تأليف حكومة مستقرة ومتجانسة محذرا من مغبة جر إسرائيل الى انتخابات خامسة.

ومن جهته أوضح رئيس "يش عتيد" يائير لبيد انه فخور بالنتيجة التي حققها، وأشار الى انه بدأ باجراء اتصالات مع رؤساء الأحزاب المعارضة لنتنياهو . 

واكد لبيد انه سيعمل كل ما بوسعه لتشكيل حكومة عقلانية كما قال .  

ومن ناحيته انتقد رئيس "كاحول لافان" بيني جانتس شركاءه في تحالف المركز يسار الذين عملوا ضده بدلا من ان يساعدوه ومع ذلك شدد جانتس على انه سيعمل على توحيد أحزاب التغيير لتشكيل حكومة أخرى .

وقال رئيس "يمينا" نفتالي بينيت إن ما كان لن يكون مضيفا انه آن الأوان لرأب الصدع بين أبناء الشعب وجمع كلمته . 

ودعا رئيس "يمينا" الى التريث لصدور نتائج الانتخابات الحقيقية لافتا الى انه ملتزم بضمان اهتمام الحكومة مستقبلية بشؤون كافة مواطني إسرائيل. 

ونوه بانه مصمم على دفع قيم معسكر اليمن قدما ضمن الحكومة القادمة مؤكدا انه سيعمل على تطبيق سياسة وطنية ويمينية ورسمية ومسؤولة . 

ورأى بينيت ان اليميني الحقيقي هو من لا يكره أحدا. 

ومن جانبه عقب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" افيجدور ليبرمان على النتائج الأولية لفرز الأصوات بالقول إنه لن يتخلى عن طريقه وهدفه في تأليف حكومة صهيونية ليبرالية.
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