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محافظات

ضبط 13 ألف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء ببني سويف

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:23 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا. 

ووجه بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون. 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير "عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين" بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية "في الفترة من 14 إلى 20 مارس الحالي" بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات،التي تم تنفيذها على مدار أسبوع ،أسفرت عن ضبط 157 مخالفة  تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 23 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 8 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و 43 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و37 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين،و 4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و5 محاضر للتصرف في 15 جوال دقيق مدعم، و26 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و 11 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس.

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فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة،حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 8 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و15 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية ، بينما تتم المتابعة اليومية على المطاحن والوقوف على الوارد والمنصرف والأرصدة من الدقيق والأقماح وأخذ عينات وأرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات.

كما تمكنت الحملات من ضبط 75 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر ، وتحرير4 محاضر في هذا الشأن ، بالإضافة إلى تحرير 27 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة ، 49 محضر لعدم حمل شهادات صحية صادرة من  مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة ، في حين تم ضبط إحدى المنشآت تمارس النشاط التجاري بدون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم ضبط سيارة نقل على متنها 63 جوال دقيق مدعم بهدف بيعه بالسوق السوداء ، فيما تم ضبط 2800 رغيف بلدي مدعم تم تجميعها بغرض بيعها بالسوق السوداء، فيما تم تحرير محضر لأحد محالات البقالة لقيامه بعرض وبيع أدوية طبية بدون تصريح والتي تمثلت في 200 كيس فوار و 40 شريط كيتوفان ، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

بينما تم تحرير محضر لأحد ثلاجات حفظ اللحوم لضبط 30 كجم لحم بقري مجمد و 20 كجم دواجن مجمدة 15 كجم لحم مفروم  مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، كما تم تحرير محضر لأحد محلات الأدوية البيطرية لقيامه بعرض وبيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية حيث تم ضبط 12 عبوة مبيد حشري و 25 مبيد فطري منتهية الصلاحية ، علاوة على تحرير 4 محاضر لمحلات تجارية لقيامهم بعرض وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القيا سية عبارة عن خل  وجبن وبسكوت بعد عرضها على المعامل المركزية لوزارة الصحة .

 وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 6 محاضر لمستودعات  بوتاجاز تبين غلقهم أثناء مواعيد العمل، بينما تم تحرير 4 محاضر لمستودعات بوتاجاز لمخالفة خط سير توزيع الأسطوانات ، إضافة إلى تحرير 4 محاضر لمحطات ومستودعات بوتاجاز لعد الالتزام بإرسال الإخطار الشهري بحركة المواد البترولية في الموعد المحدد،بينما تم ضبط 13 طن لتر بنزين 80 قبل تهريبه بالسوق السوداء وذلك خلال الحملات التي نفذتها المديرية  وشملت المرور على جميع محطات البترول بالمحافظة للتأكد من توافر كافة المنتجات البترولية بالمحطات لتمويل السيارات  بالأسعار المقررة، فضلًا عن المرور بصفة دورية على  مستودعات البوتاجاز ومصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة للأسطوانات التجارية والمنزلية بعد تعبئتها.

 وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2021 بمد التصفية الموسمية الأولى لعام 2021 مع التنبيه على كافة إدارات ومكاتب التموين بضرورة التأكيد على المحلات والمنشآت التجارية  بالحصول على الترخيص اللازم  حال رغبتها الاشتراك في الأوكازيون السنوى، وتم إصدار7 تصاريح للمشاركة في الأوكازيون، كما تم تحرير 12 إعلان عن تصفية موسمية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة،  في حين تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 12 متقدما لمشروع جمعيتي " مبادرة حياة كريمة" تمهيدا للمعاينات النهائية ودخولها الخدمة.

 ومن ناحية أخرى تم توفير كافة  السلع والمستلزمات للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم بالجودة العالية والأسعار المناسبة من خلال الشوادر والسلاسل التجارية والقوافل المتنقلة ، حيث تقوم المديرية بالتنسيق مع أصحاب المحلات ببني سويف بالبدء في الاستعدادات الخاصة لإقامة منافذ متعددة بدائرة المحافظة لتوفير السلع ومستلزمات المواطنين خلال الشهر الكريم سواء بإنشاء شوادر بدائرة المحافظة ، وذلك تفعيلا لمبادرة أهلا رمضان وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكليفات محافظ بني سويف بإقامة معارض بجميع مدن المحافظة تشمل كافة أنواع السلع الغذائية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش وكافة مستلزمات الشهر بعبوات مختلفة الحجم تناسب الجميع.
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