سد النهضة قضية حياة.. أحمد موسى: الرئيس يتحدث بلغة للحفاظ على حقوق الدول

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة واضحة بخصوص سد النهضة، وأكد أن سد النهضة قضية حياة.. ونرفض سياسة الأمر الواقع.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس يتحدث بلغة للحفاظ على حقوق الدول، والوصول لـ اتفاق قانونى مع إثيوبيا.





ولفت أحمد موسى، إلى أن الرئيس قال إن سد النهضة تهدد حياة المصريين.





وأشار إلى أن المياه هي الحياة، وأن مصر والسودان سيحدث بها تأثر بما تقوم به إثيوبيا.



