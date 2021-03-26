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برلمان

محاسبة المسئول.. أول تحرك برلماني بعد حادث تصادم قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:05 م
تصادم قطاري سوهاج
تصادم قطاري سوهاج
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فريدة محمد
اكد وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، متابعة اللجنة حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، اليوم، وتنتظر تفاصيل الحادث، من خلال التواصل مع الجهات المسئولة ونواب المحافظة. 

وأضاف قرقر في تصريح له: علينا الا نستبق الأحداث، لتحديد ملابسات الحادث، وحجم خسائره، وتحديد  اسباب الحادث والمسئول عنه، وبالتالي محاسبته. 

وقال وكيل لجنة النقل، ان اللجنة تنتظر التفاصيل من الحكومة بشأن الحادث، لتقوم بدورها في مناقشة ملابسات الحادث بناء على المعلومات الرسمية التي ستحصل عليها. 

واوضح  وكيل لجنة النقل بالبرلمان، ان منظومة النقل في مصر تشهد تطورا كبيرا ولاسيما قطاع السكة الحديد، الذى شهد تحسن في الفترة الأخيرة.
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