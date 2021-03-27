استمرار توافد أهالي المصابين إلى مستشفى طهطا لتفقد ذويهم | صور

لايزال أهالي ضحايا قطار طهطا يتوافدون إلى المستشفى العام لتفقد ذويهم وأسرهم الذين وقعوا ضحايا في حادث تصادم القطاران بخط سكة حديد طهطا بمحافظة سوهاج.

ويتواجد بمستشفى طهطا العام العديد من مصابي حادث قطاران المتصادمان، اغلبهم من الشباب وكبار السن، وتتراوح إصاباتهم ما بين جروح وكسور وبتر.

فيما اصطفى العشرات من أهالي المصابين والضحايا في حادث سكة حديد طهطا، أمام ورقة معلقة أمام المستشفى المذكور لتفقد اسماء زويهم المدون عليها .

ومن ناحية أخرى يواصل الطاقم الطبي بمستشفى طهطا العمل منذ الصباح الباكر حتى وقت الآني، لمعلاجة ضحايا الحادث المفجع الذي شهدته قضبان سكة حديد طهطا صباح أمس.

ويذكر أن قرية محطة السكة الحديد بقرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج، شهدت قبل قليل، وقوع حادث تصادم بين قطارين مكيفين، وخروج 3 عربات عن القضبان ووقوع ضحايا ومصابين.