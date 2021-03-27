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محافظات

محافظ القاهرة: خروج 18 مصابا في عقار السلام من المستشفى

السبت 27/مارس/2021 - 12:04 م
مصابي انهيار عقار
مصابي انهيار عقار جسر السويس
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خروج 18 حالة من مصابى عقار السلام المنهار من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، مشيرًا إلى استقرار حالة المصابين الستة الباقين، واستمرار تلقيهم للعلاج بالمستشفى.

وتواجد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منذ فجر اليوم بموقع انهيار عقار السلام للإشراف على عمليات إنقاذ السكان العقار.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب  (حي السلام 1). 

وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى موقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار. 

وتم نقل 24 حالة إصابة إلى مستشفيات السلام وعين شمس مع وجود  8 حالات وفاة وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وقرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وانتقل محافظ القاهرة إلى مستشفى السلام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من حادث انهيار عقار تقسيم عمر بن الخطاب بحى السلام.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.

وأكد محافظ القاهرة أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الطوارىء القصوى بالمستشفى وتواجد جميع الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمصابين مشيرًا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية بالمستشفى.
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