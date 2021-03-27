رئيس هيئة قناة السويس يحدد موعد تعويم السفينة الجانحة ..فيديو





قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس ، أننا نعمل في التكريك علي مدار الـ24 ساعة من اجل إعادة السفينة إلي مسارها الطبيعي مؤكدا ان هناك 10 قاطرات تعمل علي سحب السفينة.





واضاف أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " أون إي " : المياه الأن تسير بأسفل رفاسات السفينة واسفل دفة السفينة والان الدفة تتحرك 30 درجة يمينا ويسارا ونعمل علي حلحلة السفينه حتي نستطيع قطرها بسهولة .









وأوضح رئيس هيئة قناه السويس ، أننا قمنا بالتكريك لمسافة 15 متر في مقدمة السفينة ومؤخرتها مؤكدا أن الجو السيئ لم يكن هو السبب الرئيسي في جنوح السفينة وتفريغ السفينة سيكون الحل الثاني بعد فشل محاولات التعويم .



