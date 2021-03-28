منتخب ألمانيا في مهمة أمام رومانيا لحسم الصدارة في تصفيات كأس العالم

يحل منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم ضيفاً ثقيلاً على منافسه رومانيا اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 .





ويسعي منتخب ألمانيا لمواصلة الانتصارات وحسم الصعود مبكرا إلى نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022 .





وكان منتخب ألمانيا قد حقق الفوز في الجولة الأولى على أيسلندا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ، وتغلبت رومانيا على مقدونيا الشمالية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين .





ويتصدر منتخب المانيا تتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، متساويا مع رومانيا صاحب المركز الثاني ،وأرمينيا المركز الثالث ، ويتذيل المجموعة كل من مقدونيا الشمالية وليشتنشتاين وأيسلندا بدون نقاط .