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رياضة

منتخب ألمانيا في مهمة أمام رومانيا لحسم الصدارة في تصفيات كأس العالم

الأحد 28/مارس/2021 - 10:16 ص
منتخب المانيا
منتخب المانيا
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عبدالله هشام
يحل منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم ضيفاً ثقيلاً على منافسه رومانيا اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 . 

ويسعي منتخب ألمانيا لمواصلة الانتصارات وحسم الصعود مبكرا إلى نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022 . 

وكان منتخب ألمانيا قد حقق الفوز في الجولة الأولى على أيسلندا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ، وتغلبت رومانيا على مقدونيا الشمالية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين .

ويتصدر منتخب المانيا تتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، متساويا مع رومانيا صاحب المركز الثاني ،وأرمينيا المركز الثالث ، ويتذيل المجموعة كل من مقدونيا الشمالية وليشتنشتاين وأيسلندا بدون نقاط .
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