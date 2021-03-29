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أخبار العالم

مصر قادرة على كل تحدي.. يعقوب السعدي يعلق علي تعويم السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:29 ص
صدى البلد
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يارا عمرو

علق  الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي علي الجهود المصرية في تعويم السفينة الجانحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

 

وغرد يعقوب  السعدي كاتبًا: "نجحت مصر العظيمة ورجالها في اعادة فتح مجرى قناة السويس بعد جهد ايام حبس فيها العالم انفاسه لتوقف الملاحة لتظل مصر عظيمة بمكانتها وقدراتها وابنائها كفونا الكلام عن كل تحدي".

 

حيث تم تعديل مسار سفينة الحاويات البنمية الجانحة  EVER GIVEN، بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشاطئ بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار، داخل المجرى الملاحي لقناة السويس.

 

وجاءت تعليقات المتابعين كالاتي:

 

"تحيا مصر ام الدنيا - الحمد لله"

 

 

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