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الحيوانات ربما تكون مصدرا لعدوى كوفيد 19.. الصحة العالمية تصدر بيانا جديدا

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:53 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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البهي عمرو
عرضت قناة يورو نيوز، تقريرا بالفيديو يوضح أن منظمة الصحة العالمية أشارت في أحدث إعلاناتها إلى أن الحيوانات ربما تكون مصدرا لعدوي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، أن كل الفرضيات حول منشأ فيروس كورونا "تحتاج إلى مزيد من الدراسة".

جاء ذلك بعدما رجّح تقرير مشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية وآخرين صينيين أن يكون فيروس كورونا قد انتقل إلى الإنسان عبر حيوان وسيط انتقلت إليه العدوى من خفّاش، مستبعدا فرضية تسرّب الفيروس من مختبر صيني على خلفية تشكيك بالاستقلالية.

ويأتي التقرير بعد 15 شهرًا من اندلاع جائحة كورونا حول العالم، التي أسفرت عن وفاة أكثر من 2.7 مليون خص حول العالم، وألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الدولي.

وفي حين يتواصل تزايد الإصابات بالفيروس جراء متحوّرات أكثر قدرة على التفشي وربما أكثر فتكا على الرغم من حملات التلقيح المتسارعة، تتراوح تدابير الدول بين تشديد الإغلاق أو تخفيفه.

وعاودت المدارس في انجلترا فتح أبوابها في الثامن من مارس الجاري، حيث بدأت المرحلة الثانية من خطة تدريجية لتخفيف قيود الإغلاق، بالسماح بتجمّع ستة أشخاص كحد أقصى في الهواء الطلق وكذلك بممارسة الرياضة، مع الدعوة إلى اليقظة تحسبا من تحورات للفيروس لا تزال البلاد بمنأى منها.
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