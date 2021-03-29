السعودية تضيف 5 خدمات جديدة لمنصة أبشر أفراد

واصلت وزارة الداخلية السعودية، التوسع في خدماتها الإلكترونية التي تقدمها عبر منصاتها المختلفة ، تسهيلًا للمواطنين السعوديين والمقيمين.





وأفاد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية ، أن وزارة الداخلية السعودية أضافت (5) خدمات جديدة للأحوال المدنية ، لقائمة خدمات "أبشر أفراد" تمثلت في خدمة طلب تعديل المؤهل الدراسي ، وخدمة طلب تصحيح الإسم باللغة الإنجليزية، وخدمة طلب تصحيح الحالة الإجتماعية ، وخدمة ربط السجلات المدنية لأبناء الأم، وخدمة تحسين المطورة.





وأضاف حنفي ، أنه من ضمن الخدمات الجديدة التي أطلقتها الداخلية السعودية هي النسخة المطورة من خدمة "أشر" الموجهة للصم وضعاف السمع ، التي من خلالها تتيح للموظف أو المستفيد التواصل عبر تقنية (QR code) مع مترجم لغة الإشارة في مركز الإتصال المرئي الموحد من خلال نقاط الإتصال في كافة محطات تقديم الخدمة بالأحوال المدنية حول المملكة .





واوضح أنه من ضمن الخدمات الجديدة التي أطلقتها الداخلية هي إنطلاق خدمات تسجيل واقعات الولادة والوفاة للمواطنين السعوديين من خلال ممثليات المملكة بالخارج ، وستسهل الخدمة من خلال الربط الألكتروني بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية على المواطنين المقيمين بخارج المملكة طلب تسجيل واقعات الولادة والوفاة التي تحصل لهم بالخارج من خلال ممثليات المملكة في الدول التي يقيمون بها .





وأختتم حنفي، أن وزارة الداخلية السعودية أطلقت الإصدار الثاني من منصة "ميدان" التي تعد أحد المنصات الأمنية تقنيًا وأشرف عليها ونفذها كوادر سعودية ، وأشتمل الإصدار الثاني للمنصة على (14) إجراء إلكترونيًا ، من بينها قراءة الهوية الرقمية ، والتحقق من تصريح الحج والعمرة ، ورفع الحوادث المرورية لأمن الطرق ، وهوية رجل الأمن الألكترونية.