فاطمة سليم: السفينة الجانحة أثبت قدرة المصريين على حل الأزمات دون تدخل خارجي

أشادت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بالجهود القوية التي بذلتها الدولة المصرية من أجل تعويم السفينة البنمية الجانجة "إيفر جيفن"، مؤكدة أن هذه الأزمة أثبت أن المصريون قادرون حل جميع الأزمات التي تواجههم دون أي تدخلات من دول أخرى.





وقالت النائبة فاطمة سليم، خلال بيان لها اليوم، أن ما حدث دليل على أن الإرادة المصرية لا تعرف المستحيل كما أنها رسالة لجميع دول العالم خاصة الحاقدين والشامتين بأن مصر قادرة على تخطي الصعاب والأزمات بفضل عزيمة رجالها ودعم شعبها.



