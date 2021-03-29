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برلمان

فاطمة سليم: السفينة الجانحة أثبت قدرة المصريين على حل الأزمات دون تدخل خارجي

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:18 م
النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم
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أحمد أيمن
أشادت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بالجهود القوية التي بذلتها الدولة المصرية من أجل تعويم السفينة البنمية الجانجة "إيفر جيفن"، مؤكدة أن هذه الأزمة أثبت أن المصريون قادرون حل جميع الأزمات التي تواجههم دون أي تدخلات من دول أخرى.

وقالت النائبة فاطمة سليم، خلال بيان لها اليوم، أن ما حدث دليل على أن الإرادة المصرية لا تعرف المستحيل كما أنها رسالة لجميع دول العالم خاصة الحاقدين والشامتين بأن مصر قادرة على تخطي الصعاب والأزمات بفضل عزيمة رجالها ودعم شعبها.

وتوقعت عضو مجلس النواب، أن تستعيد قناة السويس الخسائر التي تكبدتها نتيجة تعطيل الملاحة في القناة لظروف خارجة عن إرادتها وليس لها دخل فيها، في أقرب وقت.
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