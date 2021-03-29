دراسة حديثة تكشف: لقاح موديرنا وفايزر فعالان ضد كورونا بنسبة 90%

توصلت دراسة جديدة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) نُشرت يوم الاثنين إلى أن جرعتين من لقاح فيروس كورونا من موديرنا أو فايزر-بيو إن تك فعالان للغاية في الوقاية من العدوى.









نظر الباحثون في معدلات التطعيم بين ما يقرب من 4000 موظف في مجال الرعاية الصحية ، وأول المستجيبين ، وغيرهم من العاملين الأساسيين والعاملين في الخطوط الأمامية من منتصف ديسمبر 2020 إلى منتصف مارس 2021.









أظهرت النتائج أن خطر الإصابة بالعدوى بين العمال الملقحين بالكامل انخفض بنسبة 90 في المائة بعد أسبوعين أو أكثر من الجرعة النهائية - مقدار الوقت الذي يستغرقه إنتاج الأجسام المضادة.









علاوة على ذلك ، انخفض الخطر بنسبة 80 في المائة بين الأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الأولية من اللقاح فقط.









قالت الدكتورة روشيل والينسكي ، مديرة مركز السيطرة على الأمراض ، في بيان ، إن لقاحات COVID-19 المعتمدة توفر حماية مبكرة وكبيرة في العالم الحقيقي ضد العدوى لموظفي الرعاية الصحية في بلادنا وأول المستجيبين وغيرهم من العاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية.









يجب أن توفر هذه النتائج الأمل لملايين الأمريكيين الذين يتلقون لقاحات COVID-19 كل يوم ولأولئك الذين ستتاح لهم الفرصة للتشمر عن سواعدهم والتطعيم في الأسابيع المقبلة. اللقاحات المصرح بها هي الأداة الرئيسية التي ستساعد في إنهاء هذا الوباء المدمر.









ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة موديرنا يوم الاثنين أنها شحنت جرعتها المائة مليون ، من أصل 300 مليون جرعة ، إلى الحكومة الأمريكية.









في الوقت نفسه ، تخطط 10 ولايات لفتح أهلية اللقاحات لجميع البالغين هذا الأسبوع ، بما يتماشى مع هدف الرئيس جو بايدن بجعل كل شخص بالغ مؤهلًا للحصول على اللقاح بحلول الأول من مايو.