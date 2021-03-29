قضيتنا الأساسية.. وزير خارجية الأردن: نريد السلام الشامل في فلسطين

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردنى، إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأساسية.
أضاف "الصفدي"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين،: "القضية الفلسطينية قضيتنا الأساس.. وكلنا نريد السلام الشامل العادل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وخصوصا الحق في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة".
وتابع وزير الخارجية الأردني،: "كلنا نريد منطقة خالية من التوترات والأزمات.. وكلنا نقف صفا واحدا ضد الإرهاب".
وأشار: "إننا نقف صف واحد ضد الإرهاب، ونسعى إلى التوصل لحل سياسي ينهى الكارثة فى سوريا ويحفظ أمن سوريا واستقرارها ويعيد لها أمنها وعافيتها ودورها الرئيسي في منطقتنا".