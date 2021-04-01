ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

للتعرف عليه.. استخراج شريحة هاتف خاصة بـ جثة متفحمة في حادث الدائري الأوسطي

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:42 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
عثرت الأجهزة الامنية على بقايا هاتف داخل أحد السيارات المتفحمة في حادث تصادم ٦ سيارات واشتعال النيران بهم على الطريق الدائري الأوسطي.

وتجرى الأجهزة الأمنية عمليات استخراج شريحة الهاتف للتوصل الي هوية المجني عليه، في الوقت الذي تباشر فيه وحدات الإسعاف محاولات استخراج الجثة.

فيما توقفت الحركة المرورية على الطريق الدائري الأوسطي في القادم من محور محمد نجيب باتجاه وادي حوف في التقاطع مع طريق الأوتوستراد بسبب حادث تصادم ٦ سيارات وتفحهمهم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصادم ٦ سيارات بينهم نقل بقطورة وفنطاس واشتعال النيران بهم.

وعلى الفور توجهت ٣ سيارات اطفاء و٥ سيارات اسعاف لموقع الحادث.

وتبين اصطدام السيارة نقل بمقطورة، وفنطاس و٣ سيارات ملاكي وسيارة ميكروباص وسيارة سوزوكي.

ونتج عن الحادث تفحم شخصين واصابة ٦ في الحادث.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كذبة بسبب المخدرات تودي بـ بريء خلف القضبان لأكثر من 20 عاما.. وهذه قصته

تدشين كيا EV6 الكهربائية بالكامل .. تفاصيل

القلق والإجهاد.. تعرف على أسباب وعلاج قرح الفم