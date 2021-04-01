للتعرف عليه.. استخراج شريحة هاتف خاصة بـ جثة متفحمة في حادث الدائري الأوسطي

عثرت الأجهزة الامنية على بقايا هاتف داخل أحد السيارات المتفحمة في حادث تصادم ٦ سيارات واشتعال النيران بهم على الطريق الدائري الأوسطي .





وتجرى الأجهزة الأمنية عمليات استخراج شريحة الهاتف للتوصل الي هوية المجني عليه، في الوقت الذي تباشر فيه وحدات الإسعاف محاولات استخراج الجثة.





فيما توقفت الحركة المرورية على الطريق الدائري الأوسطي في القادم من محور محمد نجيب باتجاه وادي حوف في التقاطع مع طريق الأوتوستراد بسبب حادث تصادم ٦ سيارات وتفحهمهم.





تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصادم ٦ سيارات بينهم نقل بقطورة وفنطاس واشتعال النيران بهم.





وعلى الفور توجهت ٣ سيارات اطفاء و٥ سيارات اسعاف لموقع الحادث.





وتبين اصطدام السيارة نقل بمقطورة، وفنطاس و٣ سيارات ملاكي وسيارة ميكروباص وسيارة سوزوكي.





ونتج عن الحادث تفحم شخصين واصابة ٦ في الحادث.