ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. رفع الإيقاف عن قائد المريخ السوداني

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:58 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
أكد تقرير صحفي، أن آدم سوداكال رئيس نادي المريخ السودانس، قرر رفع الإيقاف عن أمير كمال قائد الفريق، قبل مواجهة الأهلي، المقرر لها، بعد غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة " باج نيوز" السودانية،  أن آدم سوداكال عقد اجتماعا مع أمير كمال مساء أمس الاربعاء، أسفر عن رفع الإيقاف عن اللاعب وانضمامه إلى معسكر الفريق، استعدادا لمواجهة الأهلي".

يذكر أن مباراة المريخ والأهلي، وستقام بحضور ألف مشجع من جمياهير المريخ السوداني.

ويتصدر سيمبا التنزاني جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، ويحل الأهلي ثانيا بـ 7 نقاط، وفيتا كلوب الكونغولي ثالثا بـ 4 نقاط، والمريخ السوداني رابعا بنقطة وحيدة.



Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيارة محمد رجب بطل مسلسل ضربة معلم بعد ظهوره بها اليوم .. صور

سعر ومواصفات نيسان باترول نيزمو 2021 بعد طرحها في الشرق الأوسط .. صور

مرض النسيان .. أشهر طرق علاجه عند الأطفال