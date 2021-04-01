احتفالا بالعيد القومي..افتتاح ٤ مدارس جديدة في الجيزة

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، عدد من المدارس التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي.





حيث سيتم افتتاح مدرسة الشيخة جواهر بنت القاسمي الثانوية بنات ، ومدرسة سامح سيف اليزل الرسمية للغات، ومدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحى (ثانوي فني)، ومدرسة عمر سليمان الرسمية للغات، وأخيرا ‏إدارة بولاق الدكرور التعليمية بعد تجديدها .







