ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

احتفالا بالعيد القومي..افتتاح ٤ مدارس جديدة في الجيزة

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:04 ص
مدرسة
مدرسة
Advertisements
محمد الصاحي - أحمد زهران
يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، عدد من المدارس التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي.

حيث سيتم افتتاح مدرسة الشيخة جواهر بنت القاسمي الثانوية بنات، ومدرسة سامح سيف اليزل الرسمية للغات، ومدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحى (ثانوي فني)، ومدرسة عمر سليمان الرسمية للغات، وأخيرا ‏إدارة بولاق الدكرور التعليمية بعد تجديدها .


يذكر أن العيد القومي لمحافظة الجيزة يوافق ذكري استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للإحتلال الإنجليزي في ثورة ١٩١٩ وتحتفل المحافظة بهذه الذكري في ٣١ مارس من كل عام .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأولى من نوعها .. محافظ البحر الأحمر يفتتح مدرسة للمكفوفين بمناسبة العيد القومي

محافظ الدقهلية يفتتح عددا من المدارس بالمنصورة وطلخا

محافظ المنيا يفتتح عددا من المشروعات الخدمية .. شاهد

محافظ الجيزة يتلقى برقية تهنئة من مدبولي بمناسبة العيد القومي

ترشيحاتنا

شوبير يعلن موقف موسيماني من تدريب منتخب جنوب أفريقيا

السيسي: مستعدون لتوفير كل ما يلزم لتوطين صناعة الأدوية في مصر.. فيديو

اليوم ولمدة 15 يومًا.. تحذير من البترول بشأن فواتير غاز شهر أبريل.. تفاصيل

سعد لمجرد سبب معرفتها بـ محمد رمضان.. معلومات لا تعرفها عن النجمة الهندية أورفاشى راوتيلا

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 1 - 4 - 2021.. فيديو

مؤسسها مسلم من أصل عربي.. 8 معلومات تاريخية عن شركة أبل في ذكرى تأسيسها الـ45

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيارة محمد رجب بطل مسلسل ضربة معلم بعد ظهوره بها اليوم .. صور

سعر ومواصفات نيسان باترول نيزمو 2021 بعد طرحها في الشرق الأوسط .. صور

مرض النسيان .. أشهر طرق علاجه عند الأطفال