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نستهدف القطاعات المهمة.. مجلس الوزراء: إتاحة اللقاح فى كل مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية.. فيديو

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:31 ص
صدى البلد
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آيات احمد
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم إتاحة اللقاح فى كل مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية وسنستهدف القطاعات ذات الاهمة الشديدة من الناحية الاقتصادية نتيجة التزايد مع الجماهير، كالبنوك والسياحة والتعليم.

وأضاف مدبولى، خلال افتتاح مدينة الدواء بالخانكة، انه وصل عدد المسجلين على الموقع الاليكترونى للحصول على اللقاح إلى 600 الف مسجل، مشيرًا إلى أنه سيتم تلقى كافة المسجلين اللقاح خلال الاسابيع القادمة.

وتابع لدينا 1.6 مليون جرعة من اللقاح على ارض مصر و400 ستصل خلال يومين ولدينا 2 مليون جرعة متوفرة، مشيرًا إلى أنه تم البدء بالفئات الاولى للحصول على اللقاح وهم الاطباء وأصحاب الامراض المزمنة ، مؤكدًا أنه سيتم العمل على التوسع فى اعطاء اللقاح وسيتم فتح المجال لكل الفئات قريبًا .
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