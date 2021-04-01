نستهدف القطاعات المهمة.. مجلس الوزراء: إتاحة اللقاح فى كل مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم إتاحة اللقاح فى كل مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية وسنستهدف القطاعات ذات الاهمة الشديدة من الناحية الاقتصادية نتيجة التزايد مع الجماهير، كالبنوك والسياحة والتعليم.





وأضاف مدبولى، خلال افتتاح مدينة الدواء بالخانكة، انه وصل عدد المسجلين على الموقع الاليكترونى للحصول على اللقاح إلى 600 الف مسجل، مشيرًا إلى أنه سيتم تلقى كافة المسجلين اللقاح خلال الاسابيع القادمة.



