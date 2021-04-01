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مدبولي: صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية أصبحت اليوم على قمة الأجندة الحكومية

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:46 ص
مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي
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ياسمين القصاص
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إنه يوجد من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير كامل لمنظومة الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومستشفيات المراكز في الريف المصري، وبالتالي سوف يتم خدمة صحية على افضل مستوي لأكثر من 58 مليون مصري.

وأضاف "رئيس الوزراء"، خلال مؤتمر افتتتاح الرئيس السيسى مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، أن "اليوم سوف نستكمل الوجه الاخر من منظومة الصحة ألا وهو صناعة الدواء، كاشفا أن اليوم يتضح أن عملية التعافي الاقتصادي سوف ترتبط بقدرة الدولة على إدارة منظومة الصحة بها.


وأشار، إلى أن كل ما كان للدولة بنية أساسية جيدة للصحة وتكون قادرة على تقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين كل ما كان اقتصادها جيد ويتعافي بصورة كبيرة جدا، وللذك تكون صناعة الادوية والمستلزمات الطبية أصبحت اليوم على قمة الاجندة الحكومية.
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