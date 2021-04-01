مدبولي: صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية أصبحت اليوم على قمة الأجندة الحكومية

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إنه يوجد من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير كامل لمنظومة الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومستشفيات المراكز في الريف المصري، وبالتالي سوف يتم خدمة صحية على افضل مستوي لأكثر من 58 مليون مصري.





وأضاف "رئيس الوزراء"، خلال مؤتمر افتتتاح الرئيس السيسى مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، أن "اليوم سوف نستكمل الوجه الاخر من منظومة الصحة ألا وهو صناعة الدواء، كاشفا أن اليوم يتضح أن عملية التعافي الاقتصادي سوف ترتبط بقدرة الدولة على إدارة منظومة الصحة بها.







