مدبولي: وصلنا لـ 88 % في التصنيع المحلي لـ الأدوية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية اعتمدت على 3 محاور لتطوير المنظومة الخاصة بصناعة الدواء وتطوير المنظومة اللوجيسيتية للقطاع الصحي، والمخازن الاستراتيجية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أننا وصلنا لنسبة 88 % فى التصنيع المحلي للأدوية.





وأوضح " مدبولى" ، في كلمته خلال افتتاح مدينة الدواء المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه مشروع كبير سينقل مصر نقلة نوعية كبرى فى صناعة الدواء وهو تجميع وتصنيع البلازما.





ولفت إلى أن حجم التطوير في السوق المصرى باستثمار إجمالى 125 مليار جنيه ومنهم 90 مليار للقطاع الخاص و35 مليار للمؤسسات التابعة للدولة، وهناك دور كبير للقطاع الخاص، لوصول مصر إلى نسبة 88% تصنيع محلى للاحتياجات الخاصة للدولة المصرية و12% يتم استيرادهم.