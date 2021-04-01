هيئة الدواء المصرية: اعتماد مستحضرين دوائيين وحصولهما على اعتراف من منظمة الصحة العالمية

قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن هيئة الدواء المصرية كانت تحاول أن تحافظ على تنافسية المستحضرات الخاصة بها، حيث إن تلك التنافسية تأتى من الشركات العالمية التي تشهد أن تلك الأدوية مطابقة للمعايير الدولية.









وأضاف الدكتور تامر عصام، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة الدواء بمنطقة الخانكة، أن هناك مصنعين حصلا على شهادة الجى ان بى الأوروبية، و4 مصانع فى انتظار زيارة المراجعة.









وأوضح أنه يوجد اعتماد من هيئة الدواء المصرية من قبل الصحة العالمية، لافتا إلى أن هناك مستحضران دوائيان تم اعتمادهما وحصولهما على اعتراف من منظمة الصحة العالمية إلى جانب 3 مستحضرات طبية.