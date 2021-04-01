سعر ومواصفات نيسان باترول نيزمو 2021 بعد طرحها في الشرق الأوسط .. صور





تتميز نيسان باترول نيزمو nissan patrol nismo 2021 عن النسخ الأخرى بتحديثات رياضية جمالية للمصدات وفتحات الهواء، مع شبك أمامي مختلف وخلفية أكثر شراسة بكثير ونظام عادم رياضي وجناح أكبر حجمًا، مع شعار نيزمو على السيارة وجنوط 22 بوصة .









سعر نيسان باترول نيزمو nissan patrol nismo 2021





اعلنت شركة نيسان عملاق صناعة السيارت اليابانية عن طرح سيارتها الجديدة كليا كبيرة الحجم نيسان باترول نيزمو nissan patrol nismo 2021 ، وهي ثالث إصدار نيزمو عالي الأداء بعد 370Z وجي تي آر، وستنطلق السيارة في الشرق الأوسط بشكل حصري.تستمد نيسان باترول نيزمو nissan patrol nismo 2021 قوتها من محرك V8 سعة 5600 سي سي بالتنفس الطبيعي بدون تيربو بقوة 428 حصان وعزم دوران 560 نيوتن متر، مع أنظمة مساعدة سائق متعددة مثل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي بخاصية رصد المشاة، والتحذير المبكر من الاصطدام والبقاء في حارة الطريق وغيرهم.تأتي داخلية نيسان باترول نيزمو nissan patrol nismo 2021 بجلود ألكانتارا والشاحن اللاسلكي للجوال وتطبيق أبل كاربلاي، مع خفض مستوى الاهتزازات لتوفير تجربة قيادة أكثر راحة.ستتوفرنيسان باترول نيزمو nissan patrol nismo 2021 في الشرق الأوسط بداية من أبريل الجاري 2021 وبالتحديد سيتم طرحها في دولة الامارات بسعر يبدأ من 385,000 درهم إماراتي اي ما يعادل مليون و 654.000 جنيه .