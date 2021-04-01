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الرئيس السيسي يتفقد مدينة الأدوية بمنطقة الخانكة.. فيديو

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:27 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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هاجر إبراهيم
استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرح تفصيلي عن تجهيزات وخطوط إنتاج مدينة الدواء المصرية "جيتو فارما"، خلال تفقده للمدينة.

وتعد مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي ما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

كما تعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة ١٨٠ ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.
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