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أفضل تمارين لعلاج آلام الظهر باليوجا.. وفوائد بدنية ونفسية منها.. فيديو

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:54 م
تمارين لعلاج آلام
تمارين لعلاج آلام الظهر باليوجا
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هاجر إبراهيم
قدمت نرمين غانم، مدربة اليوجا، تمارين لعلاج آلام الظهر باليوجا.


وقالت نرمين غانم، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنها بدأت بممارسة اليوجا بعد وفاة والدها، موضحة أنها أحبتها كثيرا.


وأضافت أن اليوجا تجعل الشخص يركز فى ما يفعله فى حياته، حيث إن تأثيرها على الشخص يظهر من شهر إلى ثلاثة أشهر، من مرتين إلى ثلاث مرات فى الأسبوع ولمدة ساعة.


وأكدت أن اليوجا أيضا تنقص وزن الجسم، كما أنها تنظم مواعيد تناول الطعام لمن يؤديها، بالإضافة إلى أنها مفيدة جدا للحالة النفسية للإنسان.


وأشارت إلى أن هناك أدوات لليوجا تساعد الشخص فى تأديتها، منها تمرين الوسادة التى توضع على العين والتى تحتوى على ورق الكتان وزيت اللافندر "بتتحط على العين من عشرة إلى ربع ساعة".

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