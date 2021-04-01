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أخبار البلد

تمكين الوزارات.. ختام الدورة التدريبية الثانية للمتحدثين الرسميين للمؤسسات الحكومية

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:31 م
هيكل يشهد ختام الدورة
هيكل" يشهد ختام الدورة التدريبية الثانية للمتحدثين الرسميين
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حمادة خطاب
شهد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اليوم، ختام الدورة التدريبية الثانية للمتحدثين الرسميين للوزارات والمؤسسات الحكومية، والتى نظمتها وزارة الدولة للإعلام لمدة خمسة أيام متتالية، وشملت عدة محاضرات فى مجالات إعلامية متنوعة، قدَّمها نخبة من أساتذة الجامعات وكبار الإعلاميين.

وقال "هيكل" إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقد هذه الدورات جاء إيمانًا بضرورة تمكين الوزارات والجهات الحكومية من التعبير عن نفسها بشكل واضح ودقيق أمام الرأى العام، لافتًا إلى أهمية دور الوزارة فى التنسيق والتواصل الحكومى لإدارة الأزمات بشكل جيد. 

تجدر الإشارة إلى أن الدورة التدريبية الثانية ضمَّت 64 متحدثًا رسميًّا من 19 وزارة وسبع محافظات وجهتين حكوميتين، وإجمالى الدارسين فى الدورتين (الأولى والثانية) 98 متحدثًا فى وزارات "الخارجية والعدل وشئون المجالس النيابية والإنتاج الحربى والكهرباء والصحة والطيران والتخطيط والتجارة والصناعة والموارد المائية والرى والشباب والرياضة والبيئة والنقل وهيئاتها والتنمية المحلية والبترول وقطاع الأعمال والاتصالات والقوى العاملة والمالية وهيئاتها والإسكان والسياحة والآثار والهجرة والزراعة والتموين والتعليم العالى والتربية والتعليم والأوقاف"، ومحافظات "القاهرة والجيزة والشرقية ودمياط والقليوبية والفيوم والوادى الجديد والدقهلية وقنا وكفر الشيخ"، وهيئتى الضرائب المصرية والأرصاد الجوية ومعهد التخطيط القومى. 

وتأتى الدورة فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير مهارات المتحدثين الرسميين فى الجهات الحكومية، وجهود وزارة الدولة للإعلام فى مجال تطوير الأدوات الإعلامية المختلفة.
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